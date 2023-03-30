Nemden su üretebilen cihaz yaptılar

5 mühendis bir araya geldi ve mühendisliğin sınırlarını zorlayarak havadan su elde edilebilen bir makine icat etti.



Öğrenci ve mezun 5 mühendis tarafından geliştirilen cihaz, doğayı taklit ederek suyu temiz ve içilebilir hale getiriyor.



Nem-su adını verdikleri ve yüzde 70’in üzerinde neme sahip havalarda, günde ortalama 25 litre içilebilir su üretebiliyor.



Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz cihazın özelliklerini anlattı.