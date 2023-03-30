Nemden su üretebilen cihaz yaptılar

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 5 mühendis, nemden su üretebilen cihaz yaptı. Nem2su adını verdikleri ve yüzde 70’in üzerinde neme sahip havalarda, günde ortalama 25 litre içilebilir su üreten cihaz ile su problemlerine çözüm getirmeyi amaçlıyorlar.

Son Güncelleme:

5 mühendis bir araya geldi ve mühendisliğin sınırlarını zorlayarak havadan su elde edilebilen bir makine icat etti.

Öğrenci ve mezun 5 mühendis tarafından geliştirilen cihaz, doğayı taklit ederek suyu temiz ve içilebilir hale getiriyor.

Nem-su adını verdikleri ve yüzde 70’in üzerinde neme sahip havalarda, günde ortalama 25 litre içilebilir su üretebiliyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz cihazın özelliklerini anlattı.

# su

Benzer Videolar

TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor
TEI-TF6000 yerli motor üretiminin önünü açacak TEI-TF6000 yerli motor üretiminin önünü açacak
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı: Azab Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı: Azab
HÜRJET piste çıktı: Göğüs kabartan o görüntüler HÜRJET piste çıktı: Göğüs kabartan o görüntüler
Geleceğe ışık tutan Türk bilim ekibi Geleceğe ışık tutan Türk bilim ekibi
"Perde duvar sistemi yeterli kullanılmamış" "Perde duvar sistemi yeterli kullanılmamış"
Rus lojistik devi Türkiye pazarında Rus lojistik devi Türkiye pazarında
AFAD'dan yeni uygulama AFAD'dan yeni uygulama
Rusya'da bir ilk: İnsansı robot bekçi Rusya'da bir ilk: İnsansı robot bekçi
ODTÜ Samandağ'daki haraketliliğe dikkat çekti ODTÜ Samandağ'daki haraketliliğe dikkat çekti
Apartman altındaki işletmeler binaya zarar verir mi? Apartman altındaki işletmeler binaya zarar verir mi?
Prof. Dr. Çağlar Özkaymak: "Depremin ardındaki yıkımın 3 nedeni..." Prof. Dr. Çağlar Özkaymak: "Depremin ardındaki yıkımın 3 nedeni..."
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman?
4 İstanbul için yeni tsunami senaryosu
5 Meteoroloji'den son dakika uyarısı!