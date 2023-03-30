Nemden su üretebilen cihaz yaptılar
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 5 mühendis, nemden su üretebilen cihaz yaptı. Nem2su adını verdikleri ve yüzde 70’in üzerinde neme sahip havalarda, günde ortalama 25 litre içilebilir su üreten cihaz ile su problemlerine çözüm getirmeyi amaçlıyorlar.
5 mühendis bir araya geldi ve mühendisliğin sınırlarını zorlayarak havadan su elde edilebilen bir makine icat etti.
Öğrenci ve mezun 5 mühendis tarafından geliştirilen cihaz, doğayı taklit ederek suyu temiz ve içilebilir hale getiriyor.
Nem-su adını verdikleri ve yüzde 70’in üzerinde neme sahip havalarda, günde ortalama 25 litre içilebilir su üretebiliyor.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz cihazın özelliklerini anlattı.
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