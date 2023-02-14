"İnsan yemek yemeye utanır mı?" | BOTAŞ gönüllü aşçıları Ulusal Kanal Haber Müdürü'ne konuştu

Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven deprem üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Özseven, bir çadır kentte gönüllü aşçılar ile bir araya gelerek süreci izleyenlerle paylaştı.

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Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven Afşin'de bulunan bir çadır kentte BOTAŞ gönüllü aşçılarından yemek faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. 

Bir gönüllü "İnsan yemek yemeğe utanır mı?" diyerek sürecin ne kadar zor olduğunun altını çizdi.

# Sezer Özseven # botaş

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