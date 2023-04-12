Vatan Partisi seçim bildirgesini açıkladı: Torpil düzenini yıkacak irade

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel , Vatan Partisi'nin seçim bildirgesini açıklamasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yücel konuyla ilgili olarak "Vatan Partisi bir düzen değişikliği öneriyor. Türkiye siyaseti ise makyaj yapıyor. Bu sefer seçmen, bu fırsatı kaçırmasın" şeklinde konuştu.