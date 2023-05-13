CHP'li Becan'dan Karadenizlileri kızdıracak sözler: "Yüzde beşi PKK'dan beter"

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken, CHP’ninmilletvekili adayından skandal sözler geldi.

CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak isterken Karadenizlilere hakaret etti.

Altılı Masa'nın HDP ile yakınlığına dair gelen eleştirilere Becan, "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter" dedi.