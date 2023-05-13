Sinan Oğan'dan "ikinci tur" açıklaması: Kim bakanlık verirse ona gidecek

14 Mayıs seçimine saatler kala ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, konuk olduğu yayında açıklamalarda bulundu.

Oğan'a, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri sorusu yöneltildi. Oğan pazarlık yapacaklarını söyledi. PKK ve HÜDAPAR konusunda keskin tavır almaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu açıklamalara Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer tepki gösterdi. Gençer, pazarlıklarda HDP ve HÜDAPAR'ın gözardı edildiğini belirtti.