Sinan Oğan'dan "ikinci tur" açıklaması: Kim bakanlık verirse ona gidecek
Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması durumunda pazarlık masasına oturacaklarını, Bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyeceklerini ifade etti. Tepki gösteren Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer, "Sinan Oğan'a kim bakanlık verirse ona gidecek. HDP'ymiş, Hizbullahmış hepsi bahane" dedi
14 Mayıs seçimine saatler kala ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, konuk olduğu yayında açıklamalarda bulundu.
Oğan'a, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri sorusu yöneltildi. Oğan pazarlık yapacaklarını söyledi. PKK ve HÜDAPAR konusunda keskin tavır almaması dikkatlerden kaçmadı.
Bu açıklamalara Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer tepki gösterdi. Gençer, pazarlıklarda HDP ve HÜDAPAR'ın gözardı edildiğini belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi