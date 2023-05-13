Vatan Partisi İzmir milletvekili adayları çözümlerini anlatıyor

Vatan Partisi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi İzmir milletvekili adayları sahada çözüm önerilerini Ulusal Kanal Ege Bölgesi Temsilcisi Ufuk Akkaya'ya anlattı.

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Vatan Partisi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi İzmir milletvekili adayları sahada çözüm önerilerini Ulusal Kanal Ege Bölgesi Temsilcisi Ufuk Akkaya'ya anlattı.

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