Vatan Partisi İzmir milletvekili adayları çözümlerini anlatıyor
Vatan Partisi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi İzmir milletvekili adayları sahada çözüm önerilerini Ulusal Kanal Ege Bölgesi Temsilcisi Ufuk Akkaya'ya anlattı.
Vatan Partisi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi İzmir milletvekili adayları sahada çözüm önerilerini Ulusal Kanal Ege Bölgesi Temsilcisi Ufuk Akkaya'ya anlattı.
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