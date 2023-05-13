Doğu Perinçek: "Vatan Partisi olarak milletimizden görev istiyoruz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, TRT'de ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Doğu Perinçek’in TRT Ulusa Sesleniş Konuşmasının tam metni şu şekilde:

Sizleri Vatan Partisi adına yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum

Değerli Yurttaşım,

Evet, ekonomide büyük zorluklar içindeyiz. Ancak çözüm var: Vatan Partisi’nin içinde yer alacağı Üreticilerin Millî Hükümeti, herkese altın bilezik dağıtacak.

Altın Bilezik, iş sahibi olmaktır.

Ülkemizde işsiz kalmayacak. Okullarımız, işsiz yetiştirmeyecek. Her gencimiz, her vatandaşımız, evine ekmek götürecek. Herkes üretime katılacak. Böylece hem vatandaş geçim derdinden kurtulacak, hem de ülke zenginleşecek.

Herkese iş vermek yatırımla olur. Kimileri gidip Avrupa ve Amerika bankalarından para dileniyor. Geçti o devir. Ama merâk etmeyin, kaynak var.

Türkiye’de kazandıkları toplam 500 Milyar Doları kaçırıp Avrupa ve Amerika bankalarına yatıranlar var. Hepsi kayıtlı.

İşte size Türkiye ekonomisini kanatlandıracak büyük kaynak! 500 Milyar Doları Devlet otoritesiyle Türkiye’ye getirteceğiz. Kimsenin servetine elkoymuyoruz. Ancak Türkiye’de üretilen o servet, Türkiye’ye gelecek ve yatırıma yönlendirilecek. Bu sayede,

- Depremde yıkılan kentlerimizi yeniden inşa edeceğiz.

- Fabrikalar açılacak.

- Anadolu ve Trakya tarımına su sağlanacak.

- Çiftçiye, esnafa ve sanayiciye faizsiz kredi verilecek.

Sıcak para komisyoncusuna, dolar ve borsa vurguncusuna, büyük faizciye ve rantçıya yedirmezsek eğer, Türkiye’de kaynak çok. Örneğin geçen yıl banka kârları dört kat arttı, 433 Milyar Lira oldu. Çiftçi ve sanayiciye haciz gelirken, bankalar yüksek faizle vurgun yapıyor. Bankalardan yüzde 80 oranında Kurumlar Vergisi alacağız. İşte insanımıza iş alanı açmak için 350 Milyar Lira kaynak daha.

Asya devletleriyle geliştirdiğimiz dostane ilişkileri de değerlendireceğiz. Özellikle Çin'den büyük yatırım sermayesi getirerek, Türkiye'yi üretim üssü yapacağız.

Kamu eliyle planlı yatırıma öncelik vereceğiz. Özel sektörün ülke kalkınmasına etkin katılımını sağlayacağız.

Değerli Yurttaşım,

Bu sistemin efendileri üreticiyi kambur ilan ettiler.

Vatan Partisi hayır diyor: Üretici baş tacıdır!

Üretim Devrimi için plan yapacağız, bölgeler arası dengesizliklere son vereceğiz.

En temel ihtiyacımız, ucuz enerji. Çiftçimize ve sanayicimize ucuz elektrik vermek için, elektrik üretimini ve dağıtımını kamulaştıracağız.

Vatan Partisi olarak, dünyanın en büyük enerji üreticileri olan Rusya, İran, Azerbaycan ve Cezayir devletleriyle güvenli ilişkiler geliştirdik. Çünkü Vatan Partisi, Amerikan emperyalizmine esir değildir. Bu sayede ucuz enerji almak için komşularımızla anlaştık. Mazot günümüz parasıyla 6 Lira olacak.

Aziz Yurttaşım,

Kiralar büyük dert ve hayat pahalılığının en önemli nedeni.

Beş yıl içinde her aileyi kamu eliyle çağdaş, depreme dayanıklı, sıcak bir yuvaya kavuşturacağız.

Kira bedellerini üç yıl için donduruyoruz.

Kiralarda üç yıl süreyle artış olmayacak.

Yeni kira sözleşmelerinde tavan bedeller belirlenecek ve denetlenecek.

İstanbul’u 10 yıl içinde 5 Milyon nüfuslu bir ticaret, turizm ve kültür kentine dönüştüreceğiz. İstanbul’daki fabrikaları Anadolu ve Trakya’ya taşıyoruz.

“İstanbul’a kanal değil, Anadolu’ya su” diyoruz.

Atatürk Barajı’nı üç yıl içinde tamamlıyoruz. Harran, Mardin, Kızıltepe ovalarından bereket fışkıracak.

Değerli Kardeşim,

Ülke kaynaklarını üleşmek için masa kuranlar, bakanlıkları paylaşanlar, yolsuzluğu önleyemez!

Yolsuzluk Mahkemeleri kuruyoruz. Soruşturmalar üç ayda, yargılama altı ayda tamamlanacak. Yolsuzlukla elde edilen kaynaklar devlet hazinesine alınacak ve halkın hizmetine sunulacak.

Ana okulundan üniversite sonuna kadar parasız eğitim, bir masal değil, Vatan Partisi gerçeğidir. Öğrencinin yurt, beslenme, sağlık ve kültür ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacaktır.

Eğitim kamu hizmetidir. Özel okulları kamulaştıracağız. Siyah önlük, beyaz yaka. Çocuklarımızı eşitsizliğe ve ayrımcılığa teslim etmeyeceğiz.

Bencil değil elsever, bireyci değil toplumcu, yabancı hayranı değil vatansever bir gençlik yetiştireceğiz. Uyuşturucuya karşı mücadelede şimdiden önemli başarılar kazandık. Türk gençliğini uyuşturucudan kesinlikle kurtaracağız.

Batının dayattığı yozlaşmaya karşı mücadelede sistem partilerini yanımızda görmedik. Erkek ve kadın dışında sahte cinsiyetler icat eden İstanbul Sözleşmesi’ne karşı tek başımıza mücadele ettik. Batıdan gelen LGBT dayatmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Engellileri yardıma muhtaç kimseler olarak değil, üretime katkıda bulunacak vatandaşlar olarak görüyoruz. Kentlerimizi ve bütün kamu kurumlarını engellilerin engelsiz yaşamaları için düzenleyecek, engelli ailelerinin yaşamlarını özel uygulamalarla kolaylaştıracağız.

Değerli Yurttaşım,

Üreten Millet hedefine Güçlü Devletle ulaşırız.

Vatan Partisi, FETÖ Gladyosuna ve PKK’ya karşı mücadelede şehitler verdi. Ergenekon ve Balyoz tertiplerini bozguna uğrattık, Silivri Duvarlarını yıktık ve Türk Ordusunu hapisten kurtardık. Ermeni Soykırımı Yalanını Avrupa mahkemesinde bitirdik. Göğsümüzü Atatürk Devrimine siper ettik. Yedi ateşten geçtik, büyük tecrübe kazandık. Birikimli, namuslu, yetenekli kadrolarla Mecliste görev yapmaya hazırız.

Türkiye gençliğine önderlik eden Gençlik Örgütümüz var. Türkiye’nin önündeki 40 yılı sigortaladık.

Bu kadrolarla Türkiye’yi yönetir ve önümüzdeki zorlukları aşarız.

Vatan Partisi’nin olduğu yerde kartvizit geçmez, torpil sökmez, rüşvet işlemez. Liyakat esastır.

Değerli Yurttaşım,

Üreticiyi ezen sistemin sonuna geldik. Hiçbir güç Üretim Devrimini önleyemez.

Vatan Partisi olarak milletimizden görev istiyoruz.

Türkiye, Amerika taklidi kabinelerle yönetilemez. Türkiye’nin sorunlarını Güçlü Meclise dayanan Güçlü Hükümetle çözeriz.

Üretim ekonomisi Güçlü Devletle olur.

Güçlü Devlet, halkı birleştirir, terörü temizler.

PKK’nın partilerine özgürlük yok! FETÖ ve bölücü partiler Meclise giremez.

Değerli vatandaşım,

PKK güdümlü partilerin kapatılması için, bize kuvvet ver.

HDP’ye ödenen 540 Milyon Lira kesinlikle geri alınacak.

Etnik grup ve mezhep kimlikleri, Amerika ve İsrail tarafından kışkırtılıyor. Vatan Partisi, birleştirici ve kaynaştırıcıdır. Türk de biziz Kürt de biziz, Sünnî de biziz Alevî de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz.

NATO zincirinden kurtulmak, darbelerden kurtulmaktır. Amerika ve İsrail’e lafta tavır alanları görüyorsunuz, hepsi Meclis’te NATO’ya oy verdi.

NATO’ya bağlı olanlar, üretim ekonomisi kuramaz. Bu sistemde vatan bütünlüğü yok, bölünme tehlikesi var, terör var, darbeler var. Bu durumda NATO’dan çıkmamız şarttır.

Türkiye’nin zenginleşmesi ve güvenliği, Asyadadır.

Vatan Partisi, daha bugünden Asya’nın Rusya, İran, Çin, Arap Ülkeleri, Pakistan gibi önemli ülkeleriyle karşılıklı çıkar ve saygıya dayanan ilişkiler geliştirdi.

Suriye, İran ve Rusya devletleriyle Vatan Partisi olarak anlaştık. Suriye’nin kuzeyinden terörü temizleyecek ve Suriyeli misafirlerimizin vatanlarına güvenle dönmelerini sağlayacağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Abhazya’nın devlet olarak tanınmasını sağlayacak koşulları, şimdiden oluşturduk.

Ege ve Doğu Akdeniz’de Mavi Vatanımızın kaynaklarını değerlendirmek ve güvenliğimizi sağlamak için, ABD-İsrail tehdidine karşı güçlü ittifaklar kuruyoruz.

Türk Devletleriyle birlikte Asya Çağının öncüleri arasında yer alacağız. Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi güçlü uluslararası örgütlere katılacağız.

Değerli Yurttaşım,

Vatan Partisi’nin Meclis’te olması ve Üreticilerin Millî Hükümetinin kurulması, Türkiye’nin kaderini değiştirir.

Aziz kardeşim,

Sistem içinde çözüm yok.

Sistem içinde çözüm aramak, Türkiye’yi daha büyük zorluklara sürükler.

Vatan Partisi, bu kahpe sistemden kurtulmak için biricik çözümdür.

Arkadaş, içine girdiğimiz dar boğazdan ancak cesaretle çıkarız.

Cesur olmak, bugün vatanımıza ve milletimize karşı namus borcudur.

Türkiye, Büyük Kararın eşiğindedir.

Üretim Devrimi mecburiyettir.

Vatan Partisi bütün illerimizde, Millet Meclisi seçimine giriyor.

Haklıyı kuvvetli yapalım!

Kuvvetli olmak için karar ver!

Barajlar kuvvetle aşılır.

Sen karar verirsen, baraj kalmaz.

Zorlukları aşmak için oylar Vatan Partisi’ne!

Oylar Güçlü Devlet Üreten Millet için, Vatan Partisi’ne!​

Yolunuz aydınlık, işiniz bereketli olsun sevgili yurttaşlarım.