Saadet ve Gelecek Partileri birleşti!

Dağılan Millet İttifakı'nın CHP listeleriyle TBMM'ye giren ortaklarından yeni grup kararı geldi.



Bir süredir yeni grup kurma görüşmeleri yapan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, kararını verdi. Partilerin genel başkanları Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ortak açıklamayla duyuruyu yaptı.



Saadet Partisi'nin bünyesinde kurulan yeni gruba Gelecek Partisi'nden seçilen bir milletvekili başkanlık edecek.

Gelecek ve Saadet Partileri'nin yerel seçimlere karşı suskunluğu da bozuldu.



Yeni grubun partileri aylar kalan yerel seçimlerde de ortak olacaklarını duyururken, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden istediklerini alamadıklarını da kaydetti.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, halkın daha güçlü alternatifler beklediğini belirtti.



Saadet-Gelecek grubunun ilk toplantısının ise önümüzdeki hafta olması planlanıyor.



