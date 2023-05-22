Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan'ı destekleyecek

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir destek de Sinan Oğan'dan geldi. Ata İttifakı'nın 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı adayı Oğan, ikinci turun kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Millet ittifakının yeterli başarıyı gösteremediğini ve istikrarı ıskaladığını söyleyen Oğan, "terörün siyasi uzantılarının Türk siyasetinden temizlenmesi gerekmektedir." dedi. Seçmenleri ikinci turda, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırdı.

Oğan şunları ifade etti:

- Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Bu noktada 4 temel konuda acilen çözülmesi gereken büyük sorunlar olduğu kanaatindeyiz. Bunlardan birincisi sığınmacılar meselesidir. Bu sorun ilerde güvenlik, ekonomik maliyetler oluşturabilecek bir konudur. İkincisi, deprem gerçeğidir. Bunun için uzun süredir önerdiğimiz afet bakanlığı kurulması tezimiz güncelliğini korumaktadır. Üçüncüsü, çeşitli iç ve dış dinamiklerin neden olduğu ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise ülkemize yönelik terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir. Her kesim siyaset yapma hakkına sahiptir ve bu hak teminat altına alınmalıdır ancak bununla beraber terörün siyasi uzantılarının Türk siyasetinden temizlenmesi gerekmektedir.