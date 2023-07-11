Vatan Partisi'nden İzmir Limanı'nın özelleştirilmesine tepki: "Bu kararı mahkemeye taşıyacağız"

Vatan Partisi, Ak Parti hükümetinin İzmir'deki özelleştirme çalışmalarını protesto etti. Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz hafta İzmir Alsancak Limanı'nın satışı için görüşmelerin başladığını belirtmişti. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, karara tepki gösterdi.

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Vatan Partisi, İzmir Limanı'nın özelleştirilmesine karşı eylem yaptı. İl Başkanı Çağdaş Cengiz'in Ak Parti Hükümetinin yeni ekonomi politikası eleştirdi. Cengiz, "Limanlar vatandır, vatan satılmaz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta İzmir Alsancak Limanı'nın satışı için körfez ülkeleriyle görüşmelerin başladığını ifade etti. Vatan Partisi, Ak Parti hükümetinin özelleştirme hamlesine karşı çıktı. İl Başkanı Çağdaş Cengiz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert tepki gösterdi.

Türkiye Varlık Fonu'na ait olan İzmir Alsancak Limanı önünde yapılan basın açıklamasında Cengiz, özelleştirmeye karşı olduklarını dile getirdi.

Vatan Partisi, özelleştirme girişimini mahkemeye taşıyacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # izmir limanı

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