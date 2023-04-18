"PKK yöneticilerinin çoğu Kürt değil"

Eski İyi Partili Vedat Yenerer'den HDP-PKK ve HÜDA PAR'ın ortak noktaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yenerer konuyla alakalı olarak "Bugün Doğu ve Güneydoğu'da bugün bir anket yapılsın, Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrılıp özerklik isteyen insan sayısı yüzde 1 çıkmaz. Teröristle oturup ne konuşacağız? Kaldı ki o terörist, Amerikalıların ve Sevr dayatmacılarının bir figürü. PKK yöneticilerinin yüzde 70'i Kürt olmayan insanlar ve bu yöneticilerin hiçbiri örgütün bulunduğu bölgelerde bulunmuyorlar. HÜDA PAR terörist değil ama bölücü. Bayrağı tanımıyor, Atatürk'ü tanımıyor, Atatürk'e düşman." ifadelerini kullandı.