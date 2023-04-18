"PKK yöneticilerinin çoğu Kürt değil"

Eski İyi Partili Vedat Yenerer'den HDP-PKK ve HÜDA PAR'ın ortak noktaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:

Eski İyi Partili Vedat Yenerer'den HDP-PKK ve HÜDA PAR'ın ortak noktaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yenerer konuyla alakalı olarak "Bugün Doğu ve Güneydoğu'da bugün bir anket yapılsın, Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrılıp özerklik isteyen insan sayısı yüzde 1 çıkmaz. Teröristle oturup ne konuşacağız? Kaldı ki o terörist, Amerikalıların ve Sevr dayatmacılarının bir figürü. PKK yöneticilerinin yüzde 70'i Kürt olmayan insanlar ve bu yöneticilerin hiçbiri örgütün bulunduğu bölgelerde bulunmuyorlar. HÜDA PAR terörist değil ama bölücü. Bayrağı tanımıyor, Atatürk'ü tanımıyor, Atatürk'e düşman." ifadelerini kullandı.

# Görüş Alanı # hdp # pkk # HDPKK # hüda par # vedat yenerer

Benzer Videolar

Et fiyatları neden artıyor? Et fiyatları neden artıyor?
Beştepe'de Perinçek-Erdoğan görüşmesi Beştepe'de Perinçek-Erdoğan görüşmesi
Kılıçdaroğlu'na Zelenski benzetmesi Kılıçdaroğlu'na Zelenski benzetmesi
"Akşener istifa edebilir" "Akşener istifa edebilir"
"Vatan Partisi listelerinde 198 genç var" "Vatan Partisi listelerinde 198 genç var"
"Türkiye'nin Asya'ya yönelmesi dipteki dalga" "Türkiye'nin Asya'ya yönelmesi dipteki dalga"
"Uzaktan eğitim ABD projesidir" "Uzaktan eğitim ABD projesidir"
"NATO Amerika demektir" "NATO Amerika demektir"
"ABD'nin Suriye'deki varlığı bölgeye tehdittir" "ABD'nin Suriye'deki varlığı bölgeye tehdittir"
"AK Parti Altılı Masa'nın kuyruğundan koşuyor" "AK Parti Altılı Masa'nın kuyruğundan koşuyor"
Prof. Dr. Kamanlı uyardı: "Hiç hazır değiliz" Prof. Dr. Kamanlı uyardı: "Hiç hazır değiliz"
"HDP uluslararası suç örgütüdür" "HDP uluslararası suç örgütüdür"
Çok Okunanlar
1 Salih Gergerlioğlu kimdir?
2 Seçim kurulları adresleri ve telefonları
3 Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu!
4 18 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
5 TCG Anadolu'da görev alacak araçlar