Bakan Soylu Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtladı: "26 bin enkazda arama kurtarma çalışması yaptık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maraş ve Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Ulusal Kanal Muhabiri Dilek Doğan'ın sorusu üzerine en önemli meselenin enkaz kaldırma çalışması olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Maraş'a gitti, çalışmaları yerinde takip etti.

Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maraş ve Malatya'da incelemelerde bulundu. Soylu, en önemli meselenin enkaz kaldırma çalışması olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Maraş'a gitti, çalışmaları yerinde takip etti.

Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'da incelemelerde bulundu depremzedelerle konuştu. Daha sonra Kahramanmaraş'a giden Soylu, açıklamalarda bulundu.

Soylu en büyük meselenin enkaz kaldırma olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kahramanmaraş'taydı. Çocuklar için kurulan oyun çadır alanında incelemelerde bulundu.

Akar, Mehmetçik tarafından kurulan Seyyar Sahra Hastanesi'ni de gezdi. Azerbaycan'dan bölgeye gelen 12 askeri hekim ve 8 hemşire de sahra hastanesinde görev yapıyor. Çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın, "iki devlet tek millet" olduğunu belirtti.

# deprem # Bakan Soylu # Kahramanmaraş

Benzer Videolar

Deprem bölgesine Kübalı doktorladan destek Deprem bölgesine Kübalı doktorladan destek
Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak?
Mecliste gündem EYT Mecliste gündem EYT
Her şey gülümseleri için Her şey gülümseleri için
İnşaat malzemesi fiyatları sabitlendi İnşaat malzemesi fiyatları sabitlendi
Taha Akgül'den altın madalya Taha Akgül'den altın madalya
Enkaz dağa dönüştü Enkaz dağa dönüştü
Dimdik ayakta kaldılar Dimdik ayakta kaldılar
Akar'dan Azerbaycanlı sağlık personeline teşekkür Akar'dan Azerbaycanlı sağlık personeline teşekkür
Futbol dünyası toplanıyor Futbol dünyası toplanıyor
Liseli öğrencilerden hayat kurtaran robot Liseli öğrencilerden hayat kurtaran robot
Düzce'de konteyner seferberliği Düzce'de konteyner seferberliği
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (26 ŞUBAT 2023)
3 26 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?
4 26 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
5 İstanbul'da büyük deprem olacak mı? tartışması: Hangi uzman ne diyor?