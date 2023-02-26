Bakan Soylu Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtladı: "26 bin enkazda arama kurtarma çalışması yaptık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maraş ve Malatya'da incelemelerde bulundu. Soylu, en önemli meselenin enkaz kaldırma çalışması olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Maraş'a gitti, çalışmaları yerinde takip etti.



Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'da incelemelerde bulundu depremzedelerle konuştu. Daha sonra Kahramanmaraş'a giden Soylu, açıklamalarda bulundu.



Soylu en büyük meselenin enkaz kaldırma olduğunu söyledi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kahramanmaraş'taydı. Çocuklar için kurulan oyun çadır alanında incelemelerde bulundu.



Akar, Mehmetçik tarafından kurulan Seyyar Sahra Hastanesi'ni de gezdi. Azerbaycan'dan bölgeye gelen 12 askeri hekim ve 8 hemşire de sahra hastanesinde görev yapıyor. Çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın, "iki devlet tek millet" olduğunu belirtti.



