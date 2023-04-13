Kandilli Rasathanesi Müdürü: "500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır."

Kandilli Rasathanesi "Depremde Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz" adlı seminer düzenlendi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, kamuoyundaki bilgi kirliliğine ilişkin konuştu ve “bir depreme 2045’te olmaz demek ne kadar yanlışsa, bu fay 7.7’lik deprem üretecektir demek de o kadar yanlıştır" dedi.



Kandilli Rasathanesinin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Özener dünyanın jeolojik anlamda hareketli olduğunu söyledi.



“Herkes Maraş’tan kaçıyor, Maraş güvenli mi?” sorusuna yanıt veren Özener, “Aslında önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım” şeklinde konuştu.