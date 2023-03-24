Beyhan Korkman:"Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözecek isimler değil"

Günlük programına konuk olan aydinlik.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, Perinçek için imza çağrısı yaptı. Seçim ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Korkman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin sorunlarını çözecek isimler olmadığını vurguladı.

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Serkan Aksarı'nın sunduğu Günlük programına konuk olan aydinlik.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, Doğu Perinçek için imza çağrısı yaptı. Seçim ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Korkman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin sorunlarını çözecek kişiler olmadığını ifade ederken CHP iktidarının kaos getireceğini belirtti. Ayrıca Korkman şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'nin gerçek sorunlarını dile getirecek isimlerin seçim yarışında olmasını istemiyorlar.
- Seçim yarışında Doğu Perinçek olmazsa Doğu Akdeniz'deki tehditlere karşı kim Türk milletini uyaracak? Amerika'dan korkanlar mı Türk milletini uyaracak yoksa Amerika'nın adamları mı? Kim HDP kapatılsın diyecek? Tayyip Erdoğan diyor mu HDP kapatılsın? Kılıçdaroğlu diyor mu?
- PKK, HDP ve HÜDA PAR'a Vatan Partisi dışında tepki gösteren kim var? Kimseyi göremiyoruz. Perinçek'i görüyoruz. Ermeni soykırımı dayatmasında ne bu iktidar bizim yanımızdaydı ne bu muhalefet bizim yanımızdaydı. Doğu Perinçek olacak ki biz yeni zaferler kazanacağız
# Günlük # Beyhan Korkman # aydınlık gazetesi # ulusal kanal # Serkan Aksarı # seçim # imza # Perinçek

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