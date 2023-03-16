Türkiye Kırgızistan’da kültür merkezi kuracak

Meclis Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7 kanun teklifini kabul etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, kabul edilen anlaşmayla Türkiye’nin Kırgızistan’da kültür merkezi kuracağını açıkladı.

Meclis Dışişleri Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Meclis Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7 kanun teklifini kabul etti. Kırgızistan, Namibya, Palau Cumhuriyeti, Burkina Faso, Maldivler, Gine ile imzalanan anlaşmalar Meclis’ten geçmiş oldu.

KIRGIZİSTAN’DA KÜLTÜR MERKEZİ KURULACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında kültür merkezlerinin kurulması ve işleyişine ilişkin anlaşma hakkında bilgi verdi. Serim, “Kuracağımız merkez Türkçe öğretimi ve Kırgız kardeşlerimizle ortak tarihi kültürel bağlarımızın anlatılması bakımından etkin görev yapacak” dedi:

- Malumunuz Türkiye Türkçesi Orta Asya’da, Kazakistan ve Kırgızistan’da çok iyi anlaşılmıyor. Zira Kıpçak kökenli bu 2 kardeş ülkede Oğuz lehçesi değil, Çağatay ve Kıpçak lehçeleri konuşuluyor ancak Kırgızistan’da Türkiye Türkçesine yönelik ilginin giderek arttığını mutlulukla izliyoruz. Türkiye Türkçesi öğretim merkezlerinde şu ana kadar 35 binin üzerinde öğrenci sertifika aldı. Kazakistan'dan sonra Kırgızistan’da da kültür merkezi kurarak Kırgız kardeşlerimize Türkiye Türkçesini daha etkili şekilde öğretmeyi arzu ediyoruz.

Yasin Ekrem Serim, merkezin faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi için bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin önem arz ettiğine dikkat çekti. “Anlaşmanın onaylanmasına FETÖ ile mücadele bağlamında da önem veriyoruz" dedi.

# Palau # Kırgızistan

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