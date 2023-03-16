Bakan Çavuşoğlu Türk Devletleri Teşkilatı'nın açılış konuşmasını böyle yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın açılışında konuştu:

- 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgemizin bir parçası olan Sivil Koruma Mekanizmasını da hemen hayata geçirmeliyiz. İstanbul Zirvesi’nde karar verdiğimiz gibi, yeşil teknolojiyi kullanan, akıllı şehirlere sahip bir Türk dünyası inşa etmeliyiz. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP), Hazar bölgesinden ilave doğalgazı uluslararası piyasaya taşıması için işbirliğini artırmalıyız. Kıbrıs Türk halkının; egemen eşitliğinin, haklarının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, maruz kaldığı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması ortak gayemiz olmalıdır.

Kaynak: DHA

# Mevlüt Çavuşoğlu # Türk Devletleri Teşkilatı

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