Mehmet Şimşek'e Avrupa'dan "aferin"! Bowman'dan Türkiye ekonomisi açıklaması

Vatandan zamdan belini doğrultamıyor, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ın ekonomi politikası Avrupa'da övgüyle karşılanıyor.

Uluslararası normları işaret ederek adım atan Bakan Şimşek vatandaşı çözümsüzlüklere sürüklüyor. Vergi ve zamları arttırarak ekonomik krizi vatandaşın omzuna yükleyen politikaları ise Avrupa doğru yol olarak nitelendirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Mark Bowman Türkiye ziyaretinde çeşitli temaslarda bulundu. Dışa bağımlı ekonomi politikası kaynaklı Türkiye'nin girdiği zorlukları adeta onayladı.

Bowman işsizlik, enflasyon gibi parametreleri içeren, Türkiye'nin makroekonomik faaliyetlerindeki dalgalanmanın endişe verici olduğunu kaydetti.