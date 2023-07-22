Mehmet Şimşek'e Avrupa'dan "aferin"! Bowman'dan Türkiye ekonomisi açıklaması

Zamlar, ek vergiler, artan maliyetler... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiğinden beri yürüttüğü ekonomi politikaları vatandaşın belini büküyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bşk. Yardımcısı Mark Bowman ise Türkiye'nin yeni para politikasını doğru yol olarak nitelendirdi.

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Vatandan zamdan belini doğrultamıyor, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ın ekonomi politikası Avrupa'da övgüyle karşılanıyor.

Uluslararası normları işaret ederek adım atan Bakan Şimşek vatandaşı çözümsüzlüklere sürüklüyor. Vergi ve zamları arttırarak ekonomik krizi vatandaşın omzuna yükleyen politikaları ise Avrupa doğru yol olarak nitelendirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Mark Bowman Türkiye ziyaretinde çeşitli temaslarda bulundu. Dışa bağımlı ekonomi politikası kaynaklı Türkiye'nin girdiği zorlukları adeta onayladı.

Bowman işsizlik, enflasyon gibi parametreleri içeren, Türkiye'nin makroekonomik faaliyetlerindeki dalgalanmanın endişe verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Mehmet Şimşek # ekonomi

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