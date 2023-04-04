ABD Pasifik'te Çin'e karşı yığınağa devam ediyor

ABD, Çin’e karşı Pasifik’teki askeri yığınağını artırma arayışında. Pentagon, Filipinler’de 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı.

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ABD, Filipinler’deki askeri üs sayısını 9’a çıkarıyor. Washington yönetimi Pasifik Okyanusu’nda Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı askeri hamlelerine devam ediyor. Pentagon, Filipinler’de 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını duyurdu.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz , Balabac Adası ve Lal-lo Havaalanı dahil dört yeni üssün Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamına dahil edildiği duyuruldu. Daha önce bu kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu dört üsse ABD askerlerinin konuşlandırılacağı kaydedildi. Biden yönetimi, askeri yığınağa Hint Pasifik bölgesindeki güvenlik, insani yardım ve doğal afetleri gerekçe gösterdi.

ABD, daha önce Filipinlerin savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı.

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