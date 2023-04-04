Rusya'dan Avrupa'ya sertleşme mesajı: "Daha sert bir tavırla mücadele edecektir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı kaybettiğini söyledi. “Avrupa'ya karşı tavrımız sertleşecek” dedi.





“RUSYA, AB’Yİ DÜŞMAN BİRLİK OLARAK GÖRÜYOR”

Rus basınına Avrupa Birliği ile ilişkileri değerlendiren Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah desteğini sürdüren Avrupa ülkelerinin, Rusya’ya düşman olduğunu söyledi. Lavrov, Moskova’nın artık Avrupa Birliğini “düşman bir birlik” olarak tanımladığını vurguladı:

- Rusya ile işbirliğini sonlandıran Avrupa Birliği, bu tutumuyla ilgili yalnızca kendini suçlayabilir. Sonuçta Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma gereğini açıkça ilan edenler, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ve bu birliğin liderleridir. Biz değiliz. Kiev rejimini silah ve mühimmatla dolduruyor, Ukrayna'ya eğitmenler ve paralı askerler gönderiyorlar. Bu gerçekler, Avrupa Birliği’ni, Rusya’ya düşman bir birlik haline getiriyor.

“AB’YE KARŞI TAVRIMIZ SERTLEŞECEK"

Rusya Dışişleri Bakanı, özellikle Ukrayna konusunda Avrupa ülkelerini bir kez daha uyardı. Moskova’nın Avrupa’ya karşı politikasını sertleştireceği mesajını verdi:

- Mevcut durumda Batı'nın bizimle yapıcı diyaloğa hazır olmadığını, gece gündüz Rusya'yı kontrol altına almanın yeni yollarını aramakla meşgul olduklarını görüyoruz. Rusya'nın ulusal çıkarları ve diplomasideki mütekabiliyet prensibi gereğince, Moskova gerekirse Avrupa ile daha sert bir tavırla mücadele edecektir.

"ABD, RUSYA - AFRİKA ZİRVESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Lavrov, ayrıca yakın zamanda Afrika ülkelerine yapacağı ziyaretin Batı’yı tedirgin ettiğini söyledi. ABD’nin, 26-29 Temmuz’da St. Petersburg’da yapılması planlanan Rusya-Afrika zirvesine engel olmaya çalıştığını belirtti: