Fransa'da sular durulmuyor: Ülkede hayat duracak

Sokaklar savaş alanına döndü. Çöp yığınları oluştu. Fransa'yı hayat pahalılığına karşı grev dalgası yuttu. Attıkları her adımla, aldıkları her kararlar Fransızları öfkelendiren Macron yönetimi darda.



Talepleri karşılıksız kalan işçi sendikaları 6 Nisan'da genel grev kararı aldı. İşçiler talepleri karşılanana kadar ülkede hayatı durdurmakta kararlı.



İşçilerin genel grev ilanıyla Macron yönetimi köşeye sıkışınca tarafları masaya çağırdı. Görüşme 5 Nisan'da yani genel grevin hemen öncesinde yapılacak. Gündem de ise şu soru olacak, "Macron havlu atacak mı?"...



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon, emeklilik yaşını 64'e çıkarak bardağı taşırdı. Parlamentoda oylamaya bile sunulmadan kabul edilen emeklilik düzenlemesi ekonomik olarak çöken Fransızları meydanlara döktü.



Sendikalar, düzenlemenin geri çekildiği duyurulmadığı sürece eylemlerinde kararlı.Eylemlerin en önemli uygulayıcısı Fransa Genel İş Konfederasyonu, 13 Nisan'dan itibaren Paris'te çöp toplayan görevliler için süresiz grev ilan etti.



Emeklilik düzenlemesinin geleceği ise önümüzdeki hafta belli olacak. 14 Nisan'da itirazlar ele alınacak. Anayasa Konseyi emeklilik reformuna ya yeşil ışık yakacak ya da reformun geri çekilmesini talep edecek.