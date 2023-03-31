Fransızlar Devrim istiyor : Halk "La Marseillaise" marşıyla meydanlarda

HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN CENGİZ

"La Marseillaise" marşı... Fransız devrim savaşları sırasında 1792'de bestelenen marş, Marsilya'dan Paris'e yürüyen devrimcilerin eşliğinde bütün Fransa'yı birleştirdi. Bugün aynı ruhla Macron'a karşı ayağa kalkan Fransızların dilinde.



Devrimin ezgisi "La Marseillaise" marşını okuyan Fransızlar, "devrim" için meydanlarda. Eylemler günlerdir sürüyor. Polis şiddeti tırmanırken, Paris'te başlayan protestolar ülke çapında grevlere, kitlesel eylemlere dönüştü.



Hayat pahalılığı ve emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı halk "devrim" istiyor, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını talep ediyor. Meydanlarda "La Marseillaise" marşı yükseliyor.



Marseillaise 233 yıl önce Fransa'nın Prusyalılar tarafından işgal edilmesine direnen vatanseverlerin marşı olarak doğdu. 1795'ten beri Fransa Milli Marşı olarak belirlendi. Ancak etkisi Fransa dışına taştı. 1848 devrimleri sürecinde bütün Avrupa'ya yayıldı. Marks ve Engels'in önderlik ettiği Enternasyonal'in kuruluş toplantısında bile söylenen marştı. 1930'larda NAZİ işgali'ne karşı, 1968'de Fransa dahil emperyalizme karşı vatanseverlerin ve devrimcilerin dilinde hep bu marş vardı.



Şimdi Fransız işçiler, gençler, doktorlar, öğretmenler Macron yönetimine "La Marseillaise" Marşı ile sesleniyor;

"İleri kardeşler ileri, Vatan için ileri, Şan şeref günü geldi çattı işte..."