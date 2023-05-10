İmran Han'dan mesaj var! Pakistan'da sular durulmuyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan İslamabad'a geldi.

Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi dışında paramiliter birlikler tarafından tutuklandı.

İmran Han olaylar üzerine bir video mesaj yayınlayarak şunları belirtti:

- Eğer bu faşist rejimin yönetimi altında yaşamak zorunda kalırsam, beni bu dünyadan alması için Allah'a dua edeceğim. Çünkü ülkemi asla terk etmeyeceğim ve kölelik yerine ölümü tercih ederim.