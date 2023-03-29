Elektrik ve doğalgaza indirim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan elektrik ve doğalgaza indirim geleceğini duyurdu:
- Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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