Elektrik ve doğalgaza indirim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 

Erdoğan elektrik ve doğalgaza indirim geleceğini duyurdu:

- Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # TBMM Grup Toplantısı # elektrik # indirim

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