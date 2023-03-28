AK Parti'den adaylık açıklaması: "İtirazlar hukuki değil siyasi"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. İtirazların hukuki değil siyasi olduğunu söyleyen Şentop, "Erdoğan'ın adaylığı için istisna hükme gerek yok. Tartışmaları önlemek için düzenlemelerde ek madde var" dedi.

“ADAYLIK TARTIŞMASI HUKUK DIŞI”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. İtiraz başvurusunda bulunan partilere tepki gösterdi: