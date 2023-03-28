AK Parti'den adaylık açıklaması: "İtirazlar hukuki değil siyasi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı adaylığına, İyi Parti’nin ardından DEVA Partisi ve Memleket Partisi de itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan peş peşe itirazların ardından AK Partili 2 isimden açıklama geldi.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. İtirazların hukuki değil siyasi olduğunu söyleyen Şentop, "Erdoğan'ın adaylığı için istisna hükme gerek yok. Tartışmaları önlemek için düzenlemelerde ek madde var" dedi.

 “ADAYLIK TARTIŞMASI HUKUK DIŞI”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. İtiraz başvurusunda bulunan partilere tepki gösterdi:

Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir. Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir.
# ak parti # tayyip erdoğan

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