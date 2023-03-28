Erbakan: "Milletvekili seçimine kendi listemizle gireceğiz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimine kendi logo ve listeleri ile gireceklerini Cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan'ı destekleyeceklerini tekrar etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası açıklama Fatih Erbakan'dan geldi.

Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimine kendi logo ve listeleri ile gireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan'ı destekleyeceklerini tekrar etti:

- 14Mayıs'ta milletvekili seçimlerinde kendi logomuz ile kendi adaylarımız ile gireceğiz. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alacak. Belirli ilkeler üzerine inşa edilmiş bir karardır. Milletimizin selametini ülkemizin geleceğini düşünmek bizim görevimiz. 6'lı bir kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir eylemin içerisine girmiş olduk. Ancak ilkelerimizden de hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz.
# fatih erbakan

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