Fatma Yavuz CHP'den milletvekili aday adayı oldu: İşte kabarık sicili

Kur'an eğitmeni olarak çalıştığı Diyanet’ten İslam dışı görüşleri nedeniyle ihraç edilen CHP’li Fatma Yavuz, açıklamalarıyla sık sık tepki çeken bir isim…



Yavuz, Diyanet’in ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnanç birimindeki görevinden de atılmıştı.



Atatürk ve Türk milletine sayısız hakaret eden Fatma Yavuz, 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle gündem olmuştu.



Fatma Yavuz, Batı'nın LGBT dayatmasının da savunucularından... Geçtiğimiz aylarda PKK’nın siyasi kolu HDP’nin etkinliğine katılan Yavuz, "LGBT’lilerin hakları için başörtümü açar yakarım” demişti.





CHP’den milletvekili aday adayı olan Fatma Yavuz, en çok da Atatürk düşmanlığı ile tanınıyor. Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı skandal bir paylaşımda Fatma Yavuz, “bir Alevi nasıl Atatürkçü olabiliyor? Dersimi Tunceli’ye çeviren zulmü nasıl hazmediyorsunuz?” diye sormuş, “Atatürkçü değilim, hiç olmadım, İskilipli Atıf hocacıyım.” ifadelerini kullanmıştı.