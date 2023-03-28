Karamollaoğlu'ndan HDP gafı: "Kim silahlandırıyor"

Millet İttifakı'nın ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP ve PKK'ya Amerika'nın silah verdiğini itiraf etti. Karamollaoğlu'nun HDP itirafını "Suriye'deki koluna" diye düzelmeye çalışması da dikkat çekti.

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PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırken ittifakın ortaklarından dikkat çeken bir itiraf geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP ve PKK'ya Amerika'nın silah verdiğini itiraf etti.

Gaf yaptığını anlayan Karamollaoğlu, HDP itirafını "Suriye'deki koluna" diye düzelmeye çalıştı.

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