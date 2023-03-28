HDP'den Kılıçdaroğlu itirafı: "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını HDP sağladı"

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması, HDP cephesini son derece memnun etti.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından peş peşe tebrik mesajları geldi. CHP ile HDP arasında ittifak söylemlere de yansıdı.

VEYSEL KESER: "KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI HDP SAĞLADI"





Yeşil Sol adına mikrofonu eline alıp konuşan Veysel Keser, HDP'nin kilit parti durumunda olduğunu öne sürerek, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeceğini sürekli deklare etti" dedi.