İki parti tek program: HDP de HÜDA PAR da bölücülükte birleşiyor

İsimleri farlı olsa da aynı payda da birleşiyorlar. Sloganları bölücülük. Millet İttifakı'na destek veren HDP de Cumhur İttifakı’na destek veren HÜDA PAR da aslında aynı programın savunucusu.



Terör örgütü PKK’nın Meclis'teki temsilcisi HDP seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. HÜDA PAR ise Cumhur İttifakı’na AK Parti listelerinden katılacak.



İki ittifak seçime giderken ortaklarının bölücü programı dikkat çekiyor. HDP de HÜDA PAR da parti programlarındaki bölücü taleplerle Türkiye’ye yönelik emperyalist planı uygulamayı vaat ediyor.



HDP de HÜDA Par da açılım sürecinde aynı propagandayı yürütmüştü. HDP, PKK'nın siyasi uzantısı olarak yıllarca Meclis'te bölücülüğün temsilciliğine soyundu.





HDP: Özerklik modellerinin geliştirilmesini savunuyor.

HÜDA PAR: Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi modellerinin tartışmaya açılmasını savunuyor.

HDP: Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını savunuyor. Kayyum politikasına karşı çıkıyor.

HÜDA PAR: Merkezi yönetimin hiçbir şekilde seçilmiş bir yöneticinin görevine son vermemesi gerekti görüşünde.



HDP: Anadil hakkının her alanda uygulanması gerektiğini savunuyor.

HÜDA PAR: Kürtçe'nin Türkçe ile beraber 2. resmi dil olarak kabul edilmesini istiyor.



HDP: Zorunlu askerlik uygulamasını hedef alarak kaldırılmasını istiyor.

HÜDA PAR: Askerlik hizmetinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını savunuyor.



HDP: Sözde çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını arzuluyor.

HÜDA PAR: Açılım sürecinin samimi şekilde yürütülmesini istiyor.



HDP: Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza ve Şeyh Said'i savunuyor.

HÜDA PAR: Başta Şeyh Said olmak üzere Kürt alimlere zulüm edildiğinin kabul edilmesini istiyor.



Özerklik ve federasyon çizgisinde de birleşiyor 2 parti. HDP, özerklik modellerinin ve halkın kendi kendilerini yönetmelerine olanak sağlayacak demokratik yönetim biçimlerinin geliştirilmesi ve yaşam bulması için mücadele ettiğini öne sürüyor. Ayrıca Tunceli’deki Seyit Rıza heykeli önünde anma töreni düzenleyerek Türkiye Cumhuriyetini katliamcı ilan etmişlerdi.



HÜDA PAR da katı merkeziyetçi yönetime son verilerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve tüm yerel yöneticilerin halk tarafından seçilmesi gerektiğini ileri sürüyor.



2 partinin birleştiği bir diğer konu ise anadilde eğitim...



HDP, anadilde eğitimin ve anadil hakkının kamusal alan da dahil her alanda uygulanması gerektiğini ileri sürmüştü.



HÜDA PAR da çocukları bilmedikleri bir dilde eğitmenin eğitimde fırsat eşitliğine de aykırı olduğunu iddia etmişti.



2 parti Tunceli'ye Dersim demekte de ısrarcı. Tunceli isminin kaldırılarak Dersim’in resmi olarak yeniden kullanılmasını isteyen HDP Tunceli İl Örgütünün ismini Dersim İl Örgütü olarak kullanıyor.



HÜDA PAR ise İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski adlarının geri verilmesini istiyor.



2 parti alt kimlik konusunda da Cumhuriyet'i hedef alan açıklamalara imza attı. HDP Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Kürt halkının varlık ve haklarının mutlak inkarıyla çözümsüzlüğe mahkûm edildiğini savunurken HÜDA PAR da Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilmesi ve Kürtlerin varlığının anayasal olarak tanınması gerektiğini dillendirdi.



HDP ve HÜDA PAR Türk milletine düşmanlıkta da birleşiyor. Her 2 parti de "Andımızın" kaldırılmasından yana. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ‘Bir Türk dünyaya bedeldir.’ ifadelerinin de ırkçı olduğunu belirtiyorlar.

Öte yandan iki parti de programlarında ne teröre tavır gösteriyor ne de Mustafa Kemal Atatürk’e yer veriyor. İki parti de Cumhuriyet Devrimlerine karşı emperyalist destekle çıkarılan Şeyh Sait ve Dersim isyanlarına sahip çıktı. Ayrılıkçı isyanlara HÜDA PAR programında yer verilirken HDP de isyanların yıl dönümlerinde anmalar düzenleyerek isyancılara selam gönderiyor.