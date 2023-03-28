PKK yeni partisini ilan etti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar grup toplantısında konuştu. Sancar, terör örgütü PKK'nın yeni partisini ilan etti. Mithat Sancar, seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı.

Son Güncelleme:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar grup toplantısında konuştu. Sancar, terör örgütü PKK'nın yeni partisini ilan etti. Mithat Sancar, seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı:

- Bu iktidar bloğu varlığını devam ettirmek için her yola başvuruyor, tarihimizin en karanlık, en tehlikeli ittifakı oluşmuş durumda.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP kapatma davası ile boğuşurken diğer taraftan yeni parti kuruldu:

- Bu dönem büyük değişimin eşiğinde olduğumuz bir dönemdir. Biz biliyoruz ki toplumsal ve siyasal mücadele sadece parlamentodan ibaret değildir.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, PKK'nın yeni partisini ilan etti. 14 Mayıs seçimlerine de yeni parti ile katılacaklarını söyledi:

- Ama ortaya koyduğumuz güçlü mücadelenin parlamentoya yansıması da çok önemlidir. Dolayısıyla riske girmedik. Bu zorba, bu kumpasçı iktidarın inisiyatifine de kaderimizi terk etmedik. Yeşil Sol Parti ile seçime giriyoruz.
# pkk # hdp

Benzer Videolar

Karamollaoğlu'ndan HDP gafı Karamollaoğlu'ndan HDP gafı
HDP de HÜDA PAR da bölücülükte birleşiyor HDP de HÜDA PAR da bölücülükte birleşiyor
"Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını HDP sağladı" "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını HDP sağladı"
AK Parti'den adaylık açıklaması AK Parti'den adaylık açıklaması
"Milletvekili seçimine kendi listemizle gireceğiz" "Milletvekili seçimine kendi listemizle gireceğiz"
Fatma Yavuz'un kabarık sicili Fatma Yavuz'un kabarık sicili
Hakan Şükür'den Kılıçdaroğlu’na destek Hakan Şükür'den Kılıçdaroğlu’na destek
İyi Partili vekil partisine rest çekti İyi Partili vekil partisine rest çekti
Kritik ziyaret Kritik ziyaret
Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu birbirlerine ne demişlerdi? Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu birbirlerine ne demişlerdi?
PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha
Şentop, Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlara sert çıktı! Şentop, Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlara sert çıktı!
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 10.000 TL altı en iyi 5 telefon
3 Olası İstanbul depreminden fotoğraflar
4 Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı
5 Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman?