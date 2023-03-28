PKK yeni partisini ilan etti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar grup toplantısında konuştu. Sancar, terör örgütü PKK'nın yeni partisini ilan etti. Mithat Sancar, seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı:

- Bu iktidar bloğu varlığını devam ettirmek için her yola başvuruyor, tarihimizin en karanlık, en tehlikeli ittifakı oluşmuş durumda.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP kapatma davası ile boğuşurken diğer taraftan yeni parti kuruldu:

- Bu dönem büyük değişimin eşiğinde olduğumuz bir dönemdir. Biz biliyoruz ki toplumsal ve siyasal mücadele sadece parlamentodan ibaret değildir.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, PKK'nın yeni partisini ilan etti. 14 Mayıs seçimlerine de yeni parti ile katılacaklarını söyledi: