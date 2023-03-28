Firari FETÖ’cü Hakan Şükür'den Kılıçdaroğlu’na destek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim videosuna destek, FETÖ’cülerden geldi. Firari FETÖ’cü Hakan Şükür, Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşarak, ” adalet ve insanlık kazansın” ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı seçim videosuna FETÖ’cülerden destek mesajları geldi.

Amerika’da yaşayan Firari FETÖ’cü Hakan Şükür, Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşarak, destek verdi. Şükür, destek paylaşımında, "Her bir insan ve kendim için hasretle kucaklaşma yapacağımız Anne, Baba, kardeş, Abla eş dost ve sevdiklerimiz için bu ümidi ağlayarak taşıtan bir video olmuş. Sadece Adalet ve insanlık kazansın" ifadelerini kullandı.

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