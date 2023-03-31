Erdoğan ve Bahçeli'den seçim mesajı: "Koalisyonla ülke yönetilmez"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Konuşmalarında seçimlere yönelik mesajlar veren Erdoğan ve Bahçeli, koalisyon hükümetlerinden fayda gelmeyeceğini belirtti:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve aradan geçen süre içerisinde asrın felaketinin normalleşme sürecine girdiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye'nin ayağa kalktığını ve asrın felaketinin bütün acılarını unutturduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

- Artık Türkiye insanlarımıza beslenme barınma ve emniyet açısından Türk devletinin güvencesini veriyor. Bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu çalışma arkadaşlarıyla beraber güçlü yapısı bu sorunların çözülmesi noktasında önemli gelişmelere de vesile oluyor. Ama artık bir dönüm noktasına da geldiğimizin şuurunda olmalıyız. Bu felaketi aşarken hep beraber çekilen sıkıntıları en yakından siz biliyorsunuz. Allah'a şükür, devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise her yönüyle destek veriyor. Ama bu sürenin tamamlanması için hizmetin normalleşmenin bir arada ayağa kalkmanın tekrar mutlu, umutlu günlerin yaşamanın yarıda bırakılmaması lazımdır. Şu an için bir temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Ama aynı süreç içerisinde 14 Mayıs'ta da Türkiye'de bir milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacaktır. Bu seçimlerin önemini iyi anlamak lazımdır. Hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazımdır. Tekrar cumhurbaşkanı adayımız netleşmiş ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla da artık ifade edilmiştir. Bunun üzerinde tartışma yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hizmetin devamı için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar 'yolun açık olsun' diyorum. Buna destek verecek olan milletvekilliği genel seçimlerini de birlikte düşünmek lazımdır. 76 yıldan bu yana çok partili bir rejimin içerisindeyiz. Koalisyonlarla yönetildik, 25 günlük koalisyonlar görüldü, 1 yıllık koalisyonlar görüldü. Çok sayıda koalisyonlar kuruldu ve kısa süre içerisinde dağıldı. Türkiye'nin bu acılı günlerinde Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış olan büyük reformu devam ettirmek lazımdır. Bu reform cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sistem yaşamalıdır, bu sistem hizmetine devam etmelidir. Bu sistem Türkiye'yi en kısa süre içerisinde biraz evvel söylediğim gibi ayağa kaldırmalıdır. Bu dönemi iyi derslerle değerlendirmek ve Türkiye'yi bugün için 14 Mayıs'ta tekrar güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir yönetimi önemli bir gelişme olarak görerek destek vermek, birlikte olmak, diri olmak ve milleti beraberce kucaklamak lazımdır.