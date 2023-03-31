İyi Parti'den HDP ziyareti açıklaması: "Partide bir rahatsızlık yaratmadı”

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaretinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu dışında parti olarak rahatsız olmadıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretinin ardından Altılı Masa'da karmaşa sürüyor. İyi Parti’li Yavuz Ağıralioğlu, HDP ziyaretinin ardından istifa etti.

Altılı masanın ortaklarından İyi Parti'nin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Gazete Duvar’a konuyla ilgili konuştu. Özlale, CHP’nin HDP’ye ziyaretinin partide huzursuzluk yaratmadığını belirtti.

İyi Partili Özlale, "Ziyarete tepki gösteren yoktu. Yavuz Ağıralioğlu'nda bir rahatsızlık yarattı ama partide bir rahatsızlık yaratmadı” dedi. Özlale, Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi de, herhangi bir siyasi partiyi de ziyaret edebileceğini söyledi.

# hdp # İyi Parti # altılı masa

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