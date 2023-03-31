PKK'dan Altılı Masa'ya peş peşe mesajlar geldi

Terör örgütü PKK'dan Altılı Masa için peş peşe destek mesajları geliyor. PKK elebaşlarından Sabri Ok, "Altılı Masa'yı destekleyeceğiz" dedi. Teröristbaşı, 14 Mayıs'a kadar 'eylemsizlik' kararı almalarında ise birçok devlet ve uluslararası gücün etkisi olduğunu söyledi.

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Köşeye sıkışan PKK'dan Altılı Masa için peş peşe destek mesajları geliyor.

Terör elebaşlarından Sabri Ok, PKK'nın yayın organına konuştu. 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili "Altılı Masa'yı destekleyeceğiz" dedi.

Sabri Ok, "Amacımız siyaset yapmak. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı, 14 Mayıs'a kadar 'eylemsizlik' kararı almalarıyla ilgili de konuştu. "Yerinde bir karardı" dedi. Kararı almalarında ise birçok devlet ve uluslararası gücün etkisi olduğunu söyledi.

Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" dedi.

Öte yandan Millet İttifakı'nın HDP destekli Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den destek geldi. Sezer'in PKK'nın desteklediği aday olan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması dikkat çekti.

# pkk # altılı masa

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