FETÖ'cü Hakan Şükür'den Kılıçdaroğlu'na destek

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat "Mağdurları"na seslendi ve "Hellaleşeceğiz" dedi.

Amerika’da yaşayan Firari FETÖ’cü Hakan Şükür de, Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşarak, destek verdi.

Şükür, destek paylaşımında, "Her bir insan ve kendim için hasretle kucaklaşma yapacağımız Anne, Baba, kardeş, Abla eş dost ve sevdiklerimiz için bu ümidi ağlayarak taşıtan bir video olmuş. Sadece Adalet ve insanlık kazansın" ifadelerini kullandı.