Bakan Kurum: "11 ilde 67 bin konutun yapım sürecine başlandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğanın Anneleri” ile iftarda buluştu.



Bakan Kurum, bakanlıklarının himayesindeki sivil kadın hareketi olan "Doğanın Anneleri" üyelerinin Nurdağı ilçesine geldiğini, çocuk ve ailelere ulaştıklarını, acılarını dindirmek için çalıştıklarını vurguladı.



Bakan Kurum depremden etkilenen 11 ildeki bina yapım çalışmaları hakkında da bilgi verdi. 11 ilde 67 bin konutun yapım sürecine başlandığını söyledi:

- 7 bin 173'ü Hatay'da olmak üzere 54 bin afet konutunu merkezlerde, yine 2 bini Hatay'da olmak üzere 11 ilimizde 13 bin köy konutumuzun da ihalesi yapılmış oldu. Böylece 11 ilimizde gerek köylerimizde gerek il ve ilçe merkezlerinde 67 bin konutumuzun ve köy evimizin yapım sürecini başlatmış olduk. TOKİ'mizin koordinasyonunda süreci yürütüyoruz. Gerek TOKİ Başkanlığı, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğü, gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte süreci yürütüyoruz

Öte yandan Kurum 8 ilde hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini de duyurdu: