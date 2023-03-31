Bakan Kurum: "11 ilde 67 bin konutun yapım sürecine başlandı"
Çevre Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki iftar programına katıldı. Depremin ilk gününden bu yana 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin deprem bölgesi için seferber olduğunu vurgulayan Kurum, Deprem bölgesindeki 11 ilde 67 bin konutun yapım sürecine başlandığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğanın Anneleri” ile iftarda buluştu.
Bakan Kurum, bakanlıklarının himayesindeki sivil kadın hareketi olan "Doğanın Anneleri" üyelerinin Nurdağı ilçesine geldiğini, çocuk ve ailelere ulaştıklarını, acılarını dindirmek için çalıştıklarını vurguladı.
Bakan Kurum depremden etkilenen 11 ildeki bina yapım çalışmaları hakkında da bilgi verdi. 11 ilde 67 bin konutun yapım sürecine başlandığını söyledi:
- 7 bin 173'ü Hatay'da olmak üzere 54 bin afet konutunu merkezlerde, yine 2 bini Hatay'da olmak üzere 11 ilimizde 13 bin köy konutumuzun da ihalesi yapılmış oldu. Böylece 11 ilimizde gerek köylerimizde gerek il ve ilçe merkezlerinde 67 bin konutumuzun ve köy evimizin yapım sürecini başlatmış olduk. TOKİ'mizin koordinasyonunda süreci yürütüyoruz. Gerek TOKİ Başkanlığı, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğü, gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte süreci yürütüyoruz
Öte yandan Kurum 8 ilde hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini de duyurdu:
- Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlayıp 11 ilimizdeki askı sürecini başlatmış olacağız
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