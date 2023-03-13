ABD neden Erdoğan'ın gitmesini istiyor?

Gazeteci - Yazar Engin Avcı, Haberiniz Olsun programına katıldı. Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teslim alma tertibi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Haberiniz Olsun programına Gazeteci - Yazar Engin Avcı katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek gibi bir planı olduğu ve bunun için muhalefeti birleştireceği konusuna da değinen Avcı, Biden'ın "Doğu Akdeniz petrolünü almak için muhalefeti birleştirmeliyiz" sözünü hatırlattı.

Ak Parti içerisindeki Amerikancıların, Erdoğan'ı teslim almak için harekete geçtiğinden bahseden Avcı ayrıca, Altılı Masa için "Türkiye'yi paylaşma noktasıdır" dedi.

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