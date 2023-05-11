Cem Dikmen ve Mustafa Kemal Çiçek'ten seçim değerlendirmesi: "Batı Türkiye'de iktidar değişikliği istiyor"

Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Cem Dikmen ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, Ulusal Kanal ekranlarında seçim gündemini değerlendirdi.

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Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Cem Dikmen ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, Ulusal Kanal ekranlarında seçim gündemini değerlendirdi.

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