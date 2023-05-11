Cem Dikmen ve Mustafa Kemal Çiçek'ten seçim değerlendirmesi: "Batı Türkiye'de iktidar değişikliği istiyor"
Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Cem Dikmen ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, Ulusal Kanal ekranlarında seçim gündemini değerlendirdi.
Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Cem Dikmen ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, Ulusal Kanal ekranlarında seçim gündemini değerlendirdi.
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