Aile Bakanlığı: "Önceliğimiz çocukların aile veya yakınlarına ulaşmak"

Depremzede bebek ve çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kuruluşlarında bakım ve koruma altına alınıyor. Depremzede çocuklara yönelik koruyucu aile hizmeti şu an uygulanmıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, önceliğin çocukların aile veya yakınlarına ulaşmak olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için e-Devlet üzerinden 290 bin kişi başvuruda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye, afet bölgesine yardım edebilmek için "tek yürek" oldu. Ayni ve nakdi yardımların yanı sıra binlerce kişi, depremde refakatsiz kalan çocuklara sıcak yuva olmak için kollarını açtı. Koruyucu aile olmak için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına e-devlet üzerinden 290 bin başvuru yapıldı.

Depremzede çocuklara yönelik koruyucu aile hizmeti şu an uygulanmıyor. Çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında bakım ve koruma altında.. Öncelik, çocukların yakınlarına ulaşmak…

Bakanlık, ilerleyen süreçte ailelerine ulaşılamadığı depremzede çocuklara yönelik koruyucu aile başvurularını değerlendirecek.

Peki kimler koruyucu aile olabilir?

# depremzede # Kahramanmaraş

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