Deprem bölgesinden mucize kurtuluşlar

Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.



Avcı telefonda ailesiyle konuştu. Duygu dolu anlar kameralara yansıdı.



12 yaşındaki Osman'da Hatay'da enkazdan çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sonucu 260. saatte kendisine ulaşıldı.



Kurtarma ekip nasıl çalışma yürüttüklerini anlattı.