Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi: 248'inci saatte kurtuldu

Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi. Kayabaşı Mahallesi'nde depremin 248'inci saatinde enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, sağ çıkarıldı. Tedavisi için Ankara'ya sevk edildi.

Son Güncelleme:

Depremin 11. gününde arama kurtarma çalışmalarından iyi haber geldi.

Kahramanmaraş merkez Kayabaşı Mahallesi'nde Atabey Apartmanı'nda çalışma yürütüldü.

AFAD, Kömür İşletmeleri Şirketi, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, titiz çalışma sonucu depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ailesi ve kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.

Aleyna Ölmez ilk tedavinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # deprem

Benzer Videolar

Güvenlik korucusundan örnek davranış Güvenlik korucusundan örnek davranış
10. günde yaşama sarılanlar 10. günde yaşama sarılanlar
Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde
Depremzedelerin yaraları sarılıyor Depremzedelerin yaraları sarılıyor
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Bedri Gültekin hayatını kaybetti Mehmet Bedri Gültekin hayatını kaybetti
Mehmetçik depremzedeler için seferber oldu Mehmetçik depremzedeler için seferber oldu
Enkazda bulduğu çantayı sahibine teslim etti Enkazda bulduğu çantayı sahibine teslim etti
Mehmetçik depremzedenin yardımına koşuyor Mehmetçik depremzedenin yardımına koşuyor
Depremzedeler KYK yurtlarında ağırlanmaya başladı Depremzedeler KYK yurtlarında ağırlanmaya başladı
Arda Güler'den Mesut'a mesaj var Arda Güler'den Mesut'a mesaj var
Depremzedeler yaşananları anlatıyor Depremzedeler yaşananları anlatıyor
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu