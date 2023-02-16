Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi: 248'inci saatte kurtuldu
Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi. Kayabaşı Mahallesi'nde depremin 248'inci saatinde enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, sağ çıkarıldı. Tedavisi için Ankara'ya sevk edildi.
Depremin 11. gününde arama kurtarma çalışmalarından iyi haber geldi.
Kahramanmaraş merkez Kayabaşı Mahallesi'nde Atabey Apartmanı'nda çalışma yürütüldü.
AFAD, Kömür İşletmeleri Şirketi, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, titiz çalışma sonucu depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.
Enkazından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ailesi ve kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.
Aleyna Ölmez ilk tedavinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
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