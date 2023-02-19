THY ücretsiz tahliye uçuşlarını uzattı: Son tarih ne zaman?

Türk Hava Yolları, deprem bölgesindeki 9 ilden yapılan ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.



THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.



Vatandaşlara rezervasyonsuz havalimanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulaması üzerinden ücretsiz biletleme yapılabileceği belirtildi.



Bunun yanı sıra THY, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgesinden 256 bin 754 kişiyi tahliye etti.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen bölgeye yapılan tahliye ve kargo uçuşlarına ait bilgileri paylaştı.



Ekşi, "Şimdiye kadar deprem ile ilgili 1516 gidiş-dönüş seferi yaptık. 265 bin 754 vatandaşımızı tahliye ettik. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton yardım malzemesini taşıdık." ifadelerini kullandı.