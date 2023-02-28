Bakan Akar'dan depremin vurduğu Kırıkhan'da inceleme

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a gelen ve Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma, yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Bakan Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki incelemeleri sürüyor.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay'ın Kırıkhan ilçe merkezi ile Ceylanlı ve Bektaşlı köylerinde çalışmaları inceledi.

Depremzedelerle bir araya gelen, çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve tüm millete başsağlığı dileklerini iletti.

Kırıkhan halkının özellikle Afrin Harekatı'nda gösterdiği yoğun desteği hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren Akar, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından ilk andan itibaren büyük bir azimle yaraların sarılması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bakan Akar, "Millet olarak geçmişte de birçok acı ve felaketle karşılaştık. Devlet ve millet bir ve beraber olarak bunların üstesinden geldik. Burada da aynı şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Devletin tüm kurumlarının yaraları sarmak, acıları dindirmek için seferber olduğunu dile getiren Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm birimleri ayakta. Sadece devlet değil, aynı zamanda 85 milyon, tüm milletimiz buradaki vatandaşımızın kederiyle kederleniyor, derdiyle dertleniyor. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Biz kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. 85 milyon tek yumruk, tek yürek. Ümitsizlik, karamsarlık, yalnızlık yok, hep beraberiz, bu yaraları hep beraber saracağımıza inanıyorum. Gece-gündüz demeden herkes buradaki yaraları sarmak için gayret gösteriyor."

Depremlerin ardından tüm milletin yardım için seferber olduğunu belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren seferber oldu, milletinin, vatandaşlarının yanına koştu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hayatın bir an önce normale dönmesine yönelik çalışmaların da süratle devam ettiğini aktardı.

Vatandaşlar da Bakan Akar'a, "Allah devletimizden razı olsun", "Acı günümüzde yanımızda yer aldınız", "Allah devletimize zeval vermesin", "İlk andan itibaren yanımızdaydınız" ifadeleriyle karşılık verdi.