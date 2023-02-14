Depremden sağ kurtulan pilot çift tahliye çalışmalarında görev alıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Havacılık Komutanlığında görevli Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz'in, depremden sağ kurtularak çocuklarını Ankara'ya gönderdikleri ve hemen görevlerine döndükleri belirtildi.

Her iki pilotun da depremin ilk anından bu yana durmaksızın Malatya'da ve Adana'da depremzedelere yardımları ulaştırmaya, yaralıları tahliye etmeye devam ettikleri vurgulanan açıklamada, "Milletimiz için kendi derdini hiçe sayan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz de Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Meydan Harekat Taburunda arama kurtarma pilotu olarak görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti: