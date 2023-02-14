Depremden sağ kurtulan pilot çift tahliye çalışmalarında görev alıyor

Kahramanmaraş merkezli depremden sağ olarak kurtulan pilot çift, depremin ilk anından itibaren tahliye çalışmalarında görev alıyor.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Havacılık Komutanlığında görevli Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz'in, depremden sağ kurtularak çocuklarını Ankara'ya gönderdikleri ve hemen görevlerine döndükleri belirtildi.

Her iki pilotun da depremin ilk anından bu yana durmaksızın Malatya'da ve Adana'da depremzedelere yardımları ulaştırmaya, yaralıları tahliye etmeye devam ettikleri vurgulanan açıklamada, "Milletimiz için kendi derdini hiçe sayan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz de Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Meydan Harekat Taburunda arama kurtarma pilotu olarak görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

- Öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. TSK olarak canla başla, tüm gücümüzle afet bölgesinde görev yapıyoruz. Bu büyük depreme, ben Hatay Serinyol Hava Görev Komutanlığında görevde, eşim ve çocuklarım ise Malatya Yeşilyurt'ta evimizde yakalanıp sağ olarak kurtulduk. Bizler asker olarak yetiştirildik ve görev önceliğimizdir. İşte tam bu yüzden sadece telefonla çocuklarımın, ailemin iyi olduğunu öğrenerek eşim ve ailemizin koordinesi ile çocuklarımızı derhal Ankara'ya gönderdik. Müteakiben ilk günden itibaren eşim Kara Yüzbaşı Kenan Nergiz Malatya bölgesinde, ben ve ekibim ise Adana'da diğer silah arkadaşlarımla beraber görev yapmaya ve vatandaşlarımızın tahliyesine, onlara yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Bizimle beraber aynı durumda olan birçok ailenin olduğunun farkındayız. Devletimizin sivil, asker her bir ferdi olarak durmadan, yorulmadan görev yapmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# pilot # deprem # tahliye çalışmaları

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