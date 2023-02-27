 Giresun Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarıyor

Giresun depremzedeler için seferber oldu…



Giresun Belediyesi‘nin öncülüğünde yardım merkezi oluşturuldu. Oluşturulan merkezde yeni ve ikinci el kıyafetler ayrıştırılırken, mamadan bebek bezine, el sabunundan şampuanına birçok ürün deprem bölgesine gönderilmek üzere sınıflandırılıyor.



Giresun Belediyesi sosyal destek hizmetleri müdürü Ömer Karakayalı ise yapılan çalışmaları anlattı.