 Giresun Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarıyor

Depremin ilk gününden itibaren harekete geçen Giresunlu vatandaşlar, Giresun Belediyesi tarafından organize edilen yardım toplama merkezinde hem gönüllü olarak çalışıyor hem de toplanan yardımların yerine ulaşması için var gücüyle destek veriyor.

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 Giresun depremzedeler için seferber oldu…

Giresun Belediyesi‘nin öncülüğünde yardım merkezi oluşturuldu. Oluşturulan merkezde yeni ve ikinci el kıyafetler ayrıştırılırken, mamadan bebek bezine, el sabunundan şampuanına birçok ürün deprem bölgesine gönderilmek üzere sınıflandırılıyor.

Giresun Belediyesi sosyal destek hizmetleri müdürü Ömer Karakayalı ise yapılan çalışmaları anlattı.

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