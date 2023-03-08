"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura çekimi yeniden başladı

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki Hasan Tahsin Salonu'nda düzenlenen kura çekimi öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tanıtım filminin gösteriminin ardından kentte hayata geçirilecek 15 toplu konut projesi kapsamında inşa edilecek 12 bin 400 konut için başvuru yapan 225 bin 956 kişi arasından hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi.

Kura çekiminin 14 Mart Salı gününe kadar süreceği bildirildi.

"35 YILDIR KİRADAYIM"

Kura çekimine katılan vatandaşlardan Hüseyin Kardelen, gazetecilere, sabahın erken saatlerinde törenin yapılacağı Sabancı Kültür Merkezi'ne geldiğini söyledi.

Konut projelerine destek verdiğini anlatan Kardelen, "Umutla bekliyorum. Her şeyin hayırlısı. 35 yıldır kiradayım. Çocuklarımızı okuttuk ev sahibi olamadık. Ev alamadık inşallah şansımız burada yaver gider." dedi.

Kura çekimine gelen Ayşe Tavlı ise kendisinin ev sahibi olduğunu, kızının kura çekimine katıldığını ifade etti.

İzmir'de 6 Şubat Pazartesi günü 988 konutun hak sahibi kurayla belirlenmiş, aynı gün meydana gelen depremler nedeniyle kura çekimine ara verilmişti.