Kahraman itfaiyeciler telsiz anonsları ile yüzlerce can kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde vakit kaybetmeksizin enkazdaki arama kurtarma faaliyetine başlayan itfaiye personeli, kendileri de depremzede olmalarına rağmen yaşadıkları acıyı bir kenara bırakarak hayat kurtarmak için günlerce mücadele etti.

Depremin ardından yıkılan enkazlarda büyük bir gayretle görev yapan itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları telsiz anonslarında da yer aldı.

İKİNCİ DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, büyük bir afet yaşadıklarını, depremin ilk anından bu yana sahada olduklarını söyledi.

Depremin ardından bütün çalışanları acil koduyla göreve çağırdıklarını, depremin 23'ncü dakikasından itibaren enkazlardan canlı çıkarmaya başladıklarını anlatan Katipoğlu, şöyle konuştu:

- Daha öncesinde komutadan bağımsız şekilde itfaiye binasına yakın yerlerdeki enkazlarda arkadaşlarımız görev aldı. Bu çok önemli bir şeydi çünkü ilk dakikalarda arkadaşlarımız enkazlardaki yaralı vatandaşlara ulaştı. Depremden 23 dakika sonra arkadaşlarımız enkazdan canlı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmeye başladı. İkinci depreme kadar çok iyi organize olmuştuk. İkinci depremde 4 ekibimiz ve 3 aracımız enkaz altında kaldı, 1 aracımızı ancak yeni enkazdan çıkarabildik. Çok zor şartlar altında mücadele ettik, eksi 17-20 derecede çalıştık. Bu kahramanlar, bu süreçte 500'ün üzerinde vatandaşımızı Allah'a şükürler olsun enkaz altından canlı çıkarmayı başardı. Bundan dolayı itfaiyeci arkadaşlarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.

"UYUMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK"

Kendilerinin de birer depremzede olduğunu dile getiren Katipoğlu, "Kendimizi unutup vatandaşlarımıza en hızlı nasıl ulaşabilir ve sağlık ekiplerine teslim edebiliriz diye gece gündüz uyumadan çalışmaya devam ettik. Şartlarımız çok zordu ama buna rağmen Rabb'im bize güç verdi ve bu kadar kısa sürede bu kadar kişiye canlı ulaşmak bize nasip oldu. Bundan dolayı ne kadar şükür etsek azdır." dedi.

Katipoğlu, itfaiye telsizinden depremin ilk anından bu yana geçen anonsları tekrar dinleyince duygulandığını anlatarak, "Çok duygulandım, tüylerim diken diken oldu. Arkadaşım anons ediyor, '5 aylık bir bebeğe, 5 yaşında bir çocuğa ulaştık' diyor. Bir an o hüznü unutuyor, o sevinçle baş başa kalıyorsunuz. Biz günlerce uyumadık, ona rağmen enkazda bulduğumuz her canlıda sanki 24 saat dinlenmiş gibi heyecan geliyordu." diye konuştu.

HAYAT KURTARMA MÜCADELESİ TELSİZ ANONSLARINDA

Yıkılan binaların enkazından canlı kurtarma çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yaptığı bazı anonsların ses kaydı şöyle:

Ekip: İtfaiye karşısında şu ana kadar 4 vatandaşı canlı olarak çıkardık.

Ekip: Komuta acil ambulans.

Ekip: 4 yaralıya ulaşmak üzereyiz, göründüler, 112 gönderebilir misiniz?

Ekip: Komuta enkaz altından çıkardığımız kişiyi araçla hastaneye yönlendiriyorum bilginize.

Ekip: Komuta itfaiye karşısına bir ambulans daha, bir yaralı daha çıkarıldı.

Ekip: Kurucuova bölgesindeyiz enkazda çalışma yapıyoruz hem yanma var hem de iki kişiyi kurtarmaya çalışıyoruz.

Ekip: Akpınar girişinde bir bebek çıkardık ona ambulans lazım acil.

Ekip: Ses veriyorlar, durumları şu an konuşma yapıyorlar canlılar.

Ekip: Sivas Caddesi'nde 5 şahıs çıkardık, çalışmaya devam ediyoruz.

Ekip: Yukarda sıkışan bayanı aldık, bilginize.

Ekip: Toplamda 3 vatandaşımız yaralı olarak enkazdan çıkarıldı, çalışmalara devam ediyoruz.

Ekip: Mahsur kalan vatandaşın bir tanesini çıkardık, diğer vatandaş için düzen lazım.

Ekip: Komuta Akpınar'ın girişine acil iki ambulans lazım.

Ekip: İtfaiye karşısında toplamda 9 kişi çıkardık.

Ekip: Bayanı görebiliyoruz, ayağı sıkışmış betona.

Ekip: Yaralılara ulaştık 112'nin müdahale etmesi gerekiyor.

İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu: Bostanbaşı Mahallesi Çiftçlik Caddesi'nde şu ana kadar 5 vatandaşımız sağlıklı olarak çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Şu anda 1 vatandaşımıza daha ulaşıldı, çıkarma eşiğindeyiz.

Ekip: Avşar Otel'den bir vatandaşımızı yaralı olarak kurtardık, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ekip: Diyarbakıroğlu Petrol yanı 14 yaşında bir çocuk sağ çıkarıldı, 112 ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu: Çöşnük Mehmet Buyruk Caddesi Rıdvan Mertöz Ortaokulu yanında 84 yaşındaki Mehmet Amca'ya sağlıklı olarak ulaştık, sağlık ekiplerine teslim ettik.

Ekip: Okul Sokak'ta yaklaşık 40 yaşlarında bir vatandaşı yaralı olarak enkazdan çıkardık, 112 ekiplerine verdik. İçeride iki kişinin olduğu bilgisi var elimizde, çalışmalarımız devam ediyor.

Ekip: Şu ana kadar 6-7 vatandaşı sağ olarak çıkardık amirim, çalışmalarımız devam ediyor.

Ekip: Müdürüm, Niyazi Mısri Caddesi girişi iki vatandaş sağlıklı şekilde çıkarıldı, diğer vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz.

Ekip: Komuta göçük altında kalan 3 kişi tarafımızca çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.