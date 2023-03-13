Komandolar Adıyaman'dan ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevini tamamlayan komandolar kentten ayrıldı.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevini tamamlayan Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli, komando yeminini ederek kentten ayrıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli, depremlerin ilk gününden itibaren Adıyaman'da görev aldı.

Kentte arama kurtarma, asayiş hizmetleri ile vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan komandoların görev süresi doldu.

Görevlerini Mutki Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeline devreden komandolar, yemin ederek kentten ayrıldı.

Benzer Videolar

Kahraman Tazeoğlu gördüklerini anlattı Kahraman Tazeoğlu gördüklerini anlattı
Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı
"Coğrafyamızdaki oyunları çöpe atma vakti" "Coğrafyamızdaki oyunları çöpe atma vakti"
"Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde" "Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde"
Hatay'da normale dönüşün yolları Hatay'da normale dönüşün yolları
Süheyla Sultan depremzedelerin hizmetinde Süheyla Sultan depremzedelerin hizmetinde
Kahraman Köpek Proteo Karşıyaka'ya resmedildi Kahraman Köpek Proteo Karşıyaka'ya resmedildi
Yıldırım Belediyesi'nden konteyner atağı Yıldırım Belediyesi'nden konteyner atağı
Depremzedeler konteynırlara taşınmaya başladı Depremzedeler konteynırlara taşınmaya başladı
Pasajın kolonlarındaki hasar esnafı tedirgin etti Pasajın kolonlarındaki hasar esnafı tedirgin etti
Kırklareli’nde İlk Evim kuraları çekildi Kırklareli’nde İlk Evim kuraları çekildi
Şap hastalığıyla mücadele büyüyor Şap hastalığıyla mücadele büyüyor
Çok Okunanlar
1 Trabzon'da örtü yangını
2 13 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
3 Fransa'da şehrin göbeğinde askeri tatbikat
4 EYT'liler dikkat
5 AFAD'dan İstanbul için Kırmızı Eylem planı