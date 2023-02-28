Mavi Tren sefer ve saatleri normale dönüyor

Depremler nedeniyle bazı tren seferlerine ara verildi. Mavi Tren sefer ve saatleri artık normale döndü.



Deprem bölgesindeki illerden geçen ve depremden etkilenen 1275 kilometre demir yolu hattının 1167 kilometresinde çalışmalar tamamlandı. Trafiğe açıldı. Diğer bölgelerde çalışmalar devam ediyor.



Tren Vagonları depremzede vatandaşların evi oldu. Depremlerden etkilenen vatandaşlarımız vagon, tesis ve garlarda ağırlandı. Vatandaşların bölgeden tahliyesi ve birincil ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık, 1 Mart itibarıyla, 4 Eylül Mavi Treni’nin normal sefer saati ve güzergahında işleyeceğini duyurdu.



Açıklamada, “4 Eylül Mavi treni, Güney Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenlerimize, Elazığ, Diyarbakır ve Malatya’dan binecek depremzede vatandaşlarımız hizmetimizden ücretsiz faydalanmaya devam edecektir.” denildi.