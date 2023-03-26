GMİS'den Perinçek'e imza çağrısı: "Vatan Partisiz bir seçim olmaz"

Özel Yayın programına katılan GMİS Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, Vatan Partisi olmaksızın bir seçimin düşünülemeyeceğini ifade ederken Doğu Perinçek için imza çağrısı yaptı.

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Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın programına katılan GMİS Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, Vatan Partisi olmaksızın bir seçimin düşünülemeyeceğini ifade ederken Doğu Perinçek için imza çağrısı yaptı. "Madenciler olarak Doğu Bey' i çok seviyoruz. Vatan Partisiz bir seçim olmaz, bunu da akıllarının ucuna koysunlar." diyen Demir ayrıca , bir yerde bir emek mücadelesi varsa Doğu Perinçek ve Ulusal Kanal'ın da mutlaka orada olduğunu aktardı.

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